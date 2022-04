Blandine BOULOGNE

Je suis titulaire d'un Master en école de commerce spécialité communication marketing et depuis 8 ans j'ai acquis une riche expérience au sein de plusieurs entreprises. Mon expérience est diverse allant du marketing à la communication en passant par le commercial.



Mes principales expériences m'ont permis d'acquérir un large panel de compétences tel que la mise en place de plans de communication on et off line, la rédaction et la mise en page d'outils de communication. Mon expérience de communicante se complète d'une expérience commerciale avec la gestion d'un portefeuille de 245 clients grands comptes.



Mes compétences :

Création

Stratégie de communication

Conseil

Relations Presse

Communication de crise

Marketing