Thierry TAREL

Diplômé de Sciences Economiques avec un DEA d’Analyse Economique des Institutions et titulaire d’une maîtrise de gestion d’entreprise, j'ai commencé ma carrière en 1986 dans l’enseignement et la formation. Je suis appelé ensuite en Australie au sein de la holding Denis Frères où je participe au développement commercial de leur filiale A. Clouet Australia.



De retour en France, je suis nommé responsable des informations économiques dans un cabinet d’études puis je deviens consultant en Organisation, spécialisé auprès des PME. En 1996, je suis chargé par Hachette, du développement commercial dans la zone Afrique de l’Ouest - Afrique Centrale avant de devenir mon propre patron dans le secteur de l’édition et de l’information durant 9 ans.



Le Florian Mantione Institut, cabinet de recrutement national m'a confié le poste de Directeur Régional Paris-Ile de France durant trois années. Ma mission était de gérer le développement de l’agence et de mener des missions de recrutement.



Responsable commercial et des ressources humaines de la société DELETECH, société d'assistance technique, spécialiste du recrutement dans le secteur des entreprises des Bureaux d'études et du BTP, la haute direction me confie rapidement les rênes de la holding, le Groupe VIBLIN où j'y occupe les fonctions de Directeur Corporate et de Directeur des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Pilotage du processus de recrutement

Dynamique de la politique de cooptation

Analyse des besoins RH à court et moyen terme

Selection de candidats

Optimisation des moyens du ' sourcing ' RH

Mise en place de procédures RH

Référentiels de compétences

Référencement de prestataires RH

Tableaux de bord

Reporting RH

Ressources humaines

Commerce international

Leadership

Recrutement