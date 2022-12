Thibaut-Marc CAPLAIN

Qui suis-je sur le plan professionnel ?...

- Consultant-Associé-Majoritaire Sarl CABINET CTM

- Associé-Majoritaire Sarl CAPLAIN FAMILY FINANCE

- Consultant-Libéral TMC CONSULTING CLUB

- Artiste-Indépendant MARKEN MARC PRODUCTION



Qui suis-je sur le plan associatif ?...

- Coordinateur Général CEO CLUBS EUROPE

- Président CEO CLUBS FRANCE

- Président JET7 GENERIQUES TV

- Président AMIENS FAN CLUB



Ce que je propose:



1) Avec CABINET CTM

- du conseil, du traitement et du marketing

- de l'analyse, de la création, de la gestion, du développement, du suivi et de l'audit de projet

- de la redirection d'affaires par réseautage



2) Avec CAPLAIN FAMILY FINANCE

- de la programmation informatique

- de la domiciliation postale et fiscale en France pour personnes physiques ou morales

- de l'achat groupé pour professionnels



3) Avec TMC CONSULTING CLUB

- du conseil en investissement participatif (crowdfunding)

- de la gestion de fonds sur projets innovant ayant de l'avenir



4) Avec CEO CLUBS EUROPE, CEO CLUBS FRANCE, CCD CLUB, GCIC CLUB...etc...

- de la mutualisation de compétences sur projets (coworking)

- de la mise en relation réelle par événements, soirées privées à thèmes et Clubs d'affaires

- de la mise en relation semi-réelle par e-Clubs

- de la mise en relation virtuelle par CRM, réseaux sociaux, networking



Ce que je recherche:



1) Pour CABINET CTM

- des Télé-opérateurs et Télé-secrétaires indépendants, travaillant au résultat encaissé

- des Apporteurs d'affaires indépendants, motivés et ayant de très bons carnets d'adresses

- des Nouveaux Experts Indépendants pour le Réseau CTM (réseau d'Experts indépendants)



2) Pour CAPLAIN FAMILY FINANCE

- des personnes diplômées à bac+5 minimum, souhaitant devenir Entrepreneur et s'implanter en France

- des ONG ou Fondation souhaitant s'implanter en France par simple domiciliation postale et/fiscale

- des sociétés souhaitant s'implanter en France par simple domiciliation postale et/ou fiscale



3) Pour TMC CONSULTING CLUB

- des Consultants indépendants exerçant en France

- des Consultants indépendants exerçant au Canada

- des Experts indépendants dans le domaine de l'analyse, de l'informatique et du web



4) Pour le CEO CLUBS EUROPE, CEO CLUBS FRANCE, CCD CLUB, GCIC CLUB...etc...

- des Femmes: Chefs d'entreprises, Cadres supérieurs et Cadres souhaitant optimiser leurs contacts



Contact:



M. Thibaut-Marc CAPLAIN

- Tél: +33 (0)6 26 32 28 20 (uniquement du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30)

- Mail: thibaut.marc.caplain01@gmail.com

Mes compétences :

Analyse de projets professionnels

Développement de projets professionnels

Gestion de projets professionnels

Mise en place de projets professionnels

Financement de projets professionnels

Réseaux sociaux

MARKETING

CONSEIL

Apporteur d'affaires

Hacking