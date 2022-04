Emmanuel OUYAHIA

Je suis Directeur Régional du campus SUPINFO de Nice. Titulaire d'un doctorat es sciences économiques, j'ai enseigné en tant qu'assistant de travaux dirigés à l'université de Nice Sophia Antipolis durant ma thèse pour ensuite me tourner vers le conseil en intégrant Accenture. J'ai participé à des projets de déploiement d’ERP en assistance fonctionnelle, ainsi qu'à des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au cours de plusieurs années dans les domaines de l’industrie, de la banque ou des assurances pour le compte de SSII..

Mon poste actuel me permet de mettre en valeur ces années d'expériences afin de transmettre et former au mieux les futurs ingénieurs informaticiens à leurs missions pour le compte des grands comptes ou des DSI des entreprises les plus exigeantes.



Mes compétences :

MOA

Suivi de projet

Consulting

Coaching professionnel

Éducation

Partenariat en BtoB

Formation professionnelle

Encadrement

Analyse fonctionnelle