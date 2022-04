Florence JAMBOU

Du texte a l'action...

Juriste spécialisée dans les droits des femmes, j'ai toujours considéré que le sens, les mots, le texte et les droits sont en eux-mêmes une œuvre concrète a accomplir quotidiennement. La conciliation des temps de vie et la répartition des tâches sont les secteurs que je vise en ressources humaines. Je compte mettre mes compétences en œuvre pour faire avancer l'image et la valeur de la femme tout comme celle des jeunes dans la réalisation de leurs projets, de vie, professionnels, d'entreprises et de créations.



Mes compétences :

Manager

Juriste

Procédure pénale