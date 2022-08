Jean-Paul LEGRAND

¤ Directeur de l'ISÉ, Institut supérieur des Élus, Directeur associé d'ADVOCACI groupe, collaborateur pedagogique et commercial de l’Institut Européen des politiques Publiques (IEPP)

Mes missions de formateur :

Je dispense des formations en management d'équipe (équipe municipale, groupe d'élus, relations élus-agents territoriaux, gestion des conflits, préparation et tenue de réunion). J'interviens notamment en management dans la formation des étudiants du DESU-Droit et gestion des collectivités territoriales avec notre partenaire l'Institut Européen des Politiques Publiques.

Je suis le CONCEPTEUR d'une formation intitulée "OPTIMISER LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE" créée en décembre 2014. Cette formation a été suivie à ce jour par 300 élus et leurs collaborateurs de 57 collectivités rurales et urbaines. J'ai créé récemment sur la base de cette thématique un accompagnement de 2 jours dans leur commune pour les maires, intitulé "Maire, vous êtes le leader, optimisez le travail de votre équipe !" avec formulation de préconisations. Je propose également des formations sur les thèmes "Gestion de conflits" "Conduite de réunions" et des formations courtes "Comment se présenter" et "Répondre sur son bilan" en media-training (enregistrement video et analyse critique de l'expression). Sur les questions relatives au travail d'équipe j'ai créé le blog : http://www.teamstrategy.fr



ÉVALUATION DE MON TRAVAIL

Mes clients sont les mieux à même de juger de mon travail, ils donnent leur avis sur le lien suivant https://www.notetonformateur.fr/profil/formateur/34/legrand-jean-paul



MES MISSIONS :

- Recherche et établissement de collaborations avec des formateurs de niveau universitaire

- Validation avec le directeur pédagogique des contenus de formation

- Élaboration du calendrier des formations

- Réponse aux appels d'offres

- Commercialisation des formations

- Promotion de notre offre et diversification de nos produits

- Innovation dans les contenus et méthodes de formation

- Suivi du CA et propositions d'investissements

- Veille concurrentielle

- Animation de certaines formations et de la relation client



RÉSULTATS :

- Prise de commandes multipliée par 4 en 2 ans.

- Création de l'Université d'été des élus (2ème édition en août 2016)

- Fidélisation clientèle par suivi et offre personnalisée.

- Doublement du nombre de collectivités clientes.





L’ISÉ est un établissement d’enseignement supérieur destiné à la formation des élus des collectivités totalement indépendant des partis et organisations politiques. L' ISÉ est la marque de la SAS ADVOCACI Groupe, agréée par le ministère de l'intérieur pour la formation des élus.



SUR MESURE POUR VOUS. Bénéficier d'un formateur pour vous seul pendant une journée ou deux. Les décideurs publics représentent leurs institutions et établissements, leur expression, leur communication ne doit rien laisser au hasard. Nous proposons une offre de formations réalisée à partir de vos besoins spécifiques que nous étudions avec vous, voire de vos cahiers des charges. Parmi notre catalogue de formations, nous avons une offre personnalisée qui permet à l'élu ou au dirigeant de bénéficier pendant un jour ou deux de l'accompagnement exclusif du formateur pour lui seul. Cette formule est au tarif de 890 euros par jour dans nos locaux à Paris et est proposée également dans votre collectivité (frais du formateur en sus).



Mes compétences :

Etablit des relations entre entreprises

Organise des colloques et conférences

Forme à la communication

Initie à la veille

Elabore des stratégies d'influence

Rédige notes, discours, articles promo

Conseil

Lobbying

Conseil en management