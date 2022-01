Serge SAUNIER

Ayant évolué pendant plus de vingt six ans chez Carrefour au sein des structures fonctionnelles et opérationnelles du Groupe, je souhaite aujourd'hui orienter ma carrière professionnelle vers un secteur d'activité et des missions me permettant de consolider mes acquis , d'élargir mes compétences et développer un savoir-faire complémentaire.

Manager entreprenant, doté d'une autorité naturelle et gestionnaire rigoureux possédant un fort sens commercial, j'ai su développer la motivation de mes collaborateurs et optimiser les résultats économiques de mes différents centres de profits tout en appréhendant l'exigence des métiers de la Distribution et en répondant en permanence à la satisfaction des clients.

Gérer un magasin avec rentabilité, fixer des objectifs commerciaux ambitieux, les mener à terme en encadrant une équipe de professionnels sont les missions que je souhaite mener.



Mes compétences :

Management

Marketing terrain

Formation continue

Pilotage de projet

Négociation commerciale

Gestion centre de profit

Coaching individuel

Mise en place de la stratégie commerciale / p

Logistique

Formateur

Dynamique

Gestionnaire

Rigueur

Organisé