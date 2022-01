Aurélie MOREAU

Compétences techniques :

- Gestion Opérationnelle : Chef de Projets, conduite du changement, accompagnement et formation, management transverse

- Management Qualité : Maitrise des outils et méthodes de gestion de la Qualité, Gestion des risques (AMDEC, HACCP, Ishikawa (5M)), Amélioration continue (PDCA)

- Réglementation : Expertise normes ISO, maitrise des référentiels Qualité et Pharmaceutiques (BPF/GMP), interlocutrice référente lors des inspections ANSM et audits clients, Veille réglementaire

- Qualification/Validation : Qualification d’équipements, utilitaires et systèmes, Validation de logiciels, pilotage du monitoring de systèmes

- Anglais : Courant, BULATS niveau C1 (obtention : mars 2018)



Compétences humaines :

- Adaptabilité, dans la gestion des urgences et des priorités tout en étant force de proposition

- Leadership, dans la capacité à travailler en équipe, à piloter les sous-traitants ou encadrer les stagiaires

- Persévérance, dans la capacité à animer et fédérer des équipes pluridisciplinaires autour de problématiques techniques et réglementaires



Formations professionnelles :

- BPF/GMP/Salles blanches

- Hygiène et Sécurité Biologique en laboratoire

- Gestion des flux et contaminations croisées

- Risques Chimiques, Fabrication de médicaments biologiques à usage humain

- Gestion de projet

- Mise en œuvre d'une validation informatique



