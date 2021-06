Aurélie MOREAU

Ambition CE aide les représentants du personnel à peser dans la politique sociale de leur entreprise.



Elle offre aux représentants du personnel un service d'accompagnement totalement sur mesure. Tous les pré-requis internes sont intégrés pour plus de réactivité. Toutes les réactions sont finalisées vers une action constructive des représentants du personnel.



Elle soutient techniquement les négociations quelles que soient leur niveau, entreprise, groupe, branche, en utilisant le droit comme levier de négociation et en étant force de propositions argumentées.



Ambition CE, l'atout du CE.



accompagnement annuel

missions ponctuelles

atelier de formation ciblé

assistance et expertise pour tout dossier technique : plan de sauvegarde de l'emploi, transfert, fusion, mission légale politique sociale, emploi et conditions de travail, GPEC

audit de fonctionnement

audit des activités sociales et culturelles



Mes compétences :

Conseil

Praticien des Relations sociales

Formation