Aurélie NOVELLA

Diplômée d'un BAC+5 dans les domaines de la Communication et du Marketing, je possède aujourd'hui de multiples années d'expérience dans ces domaines. Après quelques années de salariat, je me suis mise à mon compte dans le but de mettre mes diverses compétences au service de plusieurs entreprises à travers le monde. J'ai proposé à mes clients de donner à leur établissement l'image qu'ils souhaitaient véhiculer au travers de médias adaptés à leur(s) cible(s).



Mon expérience dans le domaine de la Communication en France et en Australie ma permis dacquérir un savoir-faire dans la création graphique, le digital ou encore lévénementiel.



Lors de mes précédents postes, jai pu moccuper de différentes missions comme par exemple : la gestion de la communication web, la mise en place dune charte graphique et de son déploiement, ou encore lanimation du réseau client dune PME.



Au-delà de mes compétences techniques, je partage mon dynamisme, ma rigueur ainsi que mon savoir-être avec les entreprises avec qui je collabore.



Aujourd'hui Attachée de Direction dans le domaine du tourisme, je participe activement au développement de la société qui m'emploie et c'est désormais la gestion d'entreprise qui me motive au quotidien.



En parallèle, je développe toujours ma propre entreprise en proposant mes multiples compétences aux professionnels de tous secteurs.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Rédaction

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

OpenOffice

Adobe Photoshop

Communication interne

Capacité d'écoute et de communication

Organisation et stratégie

Microsoft Office

Capacité d'adaptation

Team building

Relations Presse

Sphinx Software

Lightroom

Audit

Joomla

Wordpress