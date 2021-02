Aurélie Prudence FERTE-FOGEL

Je suis une personne à haut potentiel intellectuel et émotionnel. Je suis hyper-sensible, pluri-lingue (anglais, italien et espagnol), pluri-culturelle (française, anglo-saxonne et latine) et très empathique.

Je suis féministe, traite les gens avec amabilité et considération, et je ne supporte pas les relations violentes ou de domination.



J'ai validé des diplôme et acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine des sciences, relations internationales, lettres, langues et arts.



Je porte souvent un regard différent sur les situations pour leur apporter des solutions innovantes.



Si vous êtes intéressés par l'originalité de mon profil pour un projet professionnel, merci de me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Office

Relationnel

Ecoute

Rédactionnel