Aurélie RODRIGUES (DUTREY)

En pleine reconversion dans le Développement Web et Web mobile, après 10 ans d'expérience dans l'ingénierie culturelle et la communication.

Flexible et pleine de ressources, je sais m'adapter à tous types d'environnement.

Sociable et Enthousiaste, je m'épanouis dans le travail en équipe et je suis prête à relever tous les défis.