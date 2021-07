Aurélie SAGOT

Ce qui me définirait ? Je suis sérieuse et passionnée. Mon parcours dans l'audiovisuel est varié, mais pour autant solide. Mon point de départ était la photographie. Après quelques expériences, je me suis dirigée vers la vidéo et plus précisément vers le cadrage. Passion que j'ai cherché à compléter pour plus de polyvalence. C'est ainsi que je suis arrivée dans la production.



Je suis très intéressée par l'animation et en particulier les longs-métrages. Il est rare de me battre sur un quizz Disney Plus sérieusement, je suis toujours curieuse d'en savoir plus sur les méthodes de fabrication et les avancées technologiques apportées à ces projets.



C'est pourquoi, après plus d'un an en coordination dans les VFX suivis du travail de la confo sur une série animée, je suis à la recherche d'une occasion de travailler en production dans l'animation (film, série ou PUB).



Vous retrouverez plus de détails sur mon parcours via cette page ou via ma page LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/aureliesagot/). Vous pouvez également me contacter pour plus de renseignements ou pour toute proposition d'emploi.



Mes compétences :

Davinci Resolve

Adobe Bridge

Adobe InDesign

Audacity

Shotgun

Autodesk Maya

Microsoft Excel

Avid

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Pro Tools

Microsoft Word

Adobe Premiere Pro

3D Studio Max

Adobe After Effects

Management

Eclairage

Production audiovisuelle

Organisation du travail

Photographie

Gestion de projet

Gestion de temps

Prise de vue vidéo

Animation 3D