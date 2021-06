Aurélie SPERANZA

Diplômée de IIIS en spécialisation montage, j'ai travaillé ensuite 3 ans en tant qu'opérateur vidéo chez Buf Compagnie dans le pôle vidéo.



J'ai ensuite travaillé en tant que restauratrice de films dans différents labos numériques puis j'ai complété mon expérience dans le numérique en travaillant dans le service de DCI (Digital Cinema Initiatives) pour la création et vérification de DCP (Digital Cinema Package) et comme monteuse.



Puis, j'ai travaillé à TVS, où j'ai d'abord commencé en tant que Technicienne d'exploitation dans le service NewMedia pour diverses plateformes, puis en tant que Chargée de Fabrication et Media Manager (suivi de projets, gestion de l'équipe).



Je travaille désormais à VDM en tant que Technicienne NewMedia (Packaging différentes plateformes).



Passionnée par le théâtre, j'ai pu me consacrer à la comédie tout en approchant la régie son & lumière et la communication au sein de ma troupe de théâtre, Les Baladins de Marly.



Mes compétences :

Montage vidéo

Restauration de Films

Chargée de fabrication, Suivi de projets