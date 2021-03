Aurélie SZLACHTA

Dans le tourisme culturel depuis 2001, j'ai à coeur de faire découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine français.



Titulaire du Diplôme National de Guide Interprète National, d'une carte professionnelle de Guide Interprète Nationale et de Guide Conférencière, j'exerce en Free-lance sur l'ensemble du territoire, en langue française, anglaise et allemande.

Je propose des visites générales ou thématiques (www.aurelieszlachta.fr).

Mes régions de prédilection: Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



Je suis amenée à travailler avec les publics "adultes", "seniors" et "famille". La pratique de la médiation culturelle me permet d'encadrer les groupes d'enfants (scolaires ou centre sociaux) lors de visites guidées en ville ou dans les musées.

Je suis d'ailleurs rattachée au service culturel du Musée Gallo-romain de Lyon-Fourvière en tant que médiatrice vacataire.



Je navigue régulièrement sur les bateaux de croisière comme guide-accompagnatrice, responsable du service excursion ou encore coordinatrice de bord.



Mes compétences :

Conférencière

Guide

Guide Interprète

Guide touristique

Interprète

Visites guidées