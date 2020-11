Aurélien ADAMO

J’ai organisé mon parcours dans les Sciences de la Vie et de la Terre afin de pouvoir poursuivre ma passion, dans un cadre professionnel.

Mobile, polyvalent, autonome et très adaptable, motivé et déterminé, doté d’un très bon relationnel, optimiste et enthousiaste, je sais faire preuve d’initiative et mon esprit d’équipe me fait privilégier la collaboration au travail.



Mes compétences :

Analyses statistiques

Sensibilisation écologique

Analyses de la qualité de l'eau de mer

Identification des espèces

Gestion de projets

Plongée sous marine

Diagnostic environnemental de site

Cartographie

Enseignement