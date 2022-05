Hello , i'm Najib sekkouri my work is Interior Decorator

& Ceo/founder : FARISDECOR (Expert interior design)

FARISDECOR : Expert interior design in morocco.

FARISDECOR : Experience, Creativity & Excellence in the interior design of residential & commercial spaces in morocco

OUR SERVICE :

Consulting , Supervision & coaching deco

- Amenagement ,Decoration & Renovation

- Event Decoration

- Merchandising decoration

-Landscaping decoration

- Furniture & Accessories Design

- Staging home



فــارس ديـكـور : الخبير في الديكور والتصميم الداخلي بالمغرب

فــارس ديكور : الخبرة , الإبداع والتميز في التصميم الداخلي للفضاءات السكنية و التجارية بالمغرب

خــــدمــــاتـــنــا :

الإســـتــشــارة والإشــراف على الديـكـور الداخــلي

- أشغال التجديد,الديكور والترميم

- ديكور المناسبات

- ديكور المحلات التجارية

- ديكور المناظر الطبيعة

- تصميم الأثاث والإكسسوار

- تنظيم الفضاء السكني أو التجاري



WEBSITE :

http://farisdecor.ab.ma

http://farisdecor.blogspot.com



CONTACT :

TEL (whatsapp) : 00212 699 157 216 / 00212 660 488 396 -

EMAIL : farisdecor20@gmail.com

- ADRESSE : Zone hey hassani,casablanca,Morocco



