Pascal JACQUOT

20 ans d'expérience en ingénierie robotique, processus industriels par la simulation 3D pour l'assemblage automobile.

Interlocuteur clients et sous-traitants pour les validations process.

Proposition de solutions techniques ou process en phase IS, AVP et études.



Faisabilité ROBCAD et PSI de lignes de ferrage :

Implantation + validation d'outils, définition de pinces,

faisabilité robot et programmation hors ligne

Mise en place de process standard pour intégrateurs



Suivi chantier et gestion des problèmes liés à la robotique,

l'automatisme et la mécanique.



Conception mécanique sous CATIA.



Maîtrise de la langue Française, courant anglais.



Défenseur du "fabriqué en France"



Propose des solutions robotiques pour les PMI.



www.roboticworkshop.fr/



Mes compétences :

ROBOTIQUE conception et optimisation de trajectoires

Simulation robotique : ROBCAD, Process simulate

Conception mécanique : CATIA

Ingénierie des processus

Microtechniques

Pilotage de "Drones" multi rotors.

Impression 3D

High speed motion control

Ingénierie de l'image