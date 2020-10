Alexandre RAMOS

Titulaire d'un DUT génie mécanique et productique, j'ai intégré un bureau d'études en 2000.



Suite à cette première expérience j'ai travaillé pour divers clients tels que Renault VU, Sagem, Renault VI Défense,ThyssenKrupp Sofedit, ainsi que divers projets en bureau d'études interne pour Renault Sport (maquette), Bombardier (habillage intérieur train) m'ont apporté une expérience supplémentaire dans la conception de pièces numérisées sous Catia V5.



Riches de ces expériences j'ai eu par la suite une mission chez Valeo équipementier où j'ai participé à divers projets pour des constructeurs automobiles pour lEurope et lAsie (Renault Nissan, PSA, BMW, Susuki,...), pendant 2 ans (2011-2013).

Cette mission fut suivie de quelques autres missions courtes jusqu'en 2016.



En mission intérimaire, de fin octobre 2016 à fin août 2017, sur un poste d'architecte automobile j'ai amélioré mes compétences sur CATIA V6 et NPDM.



Mes dernières expériences, chez SEGULA, m'ont permis d'utiliser les modules EHA/EHI de CATIA V6 dans le secteur du VP puis du VU pour des amélioration de faisceaux électrique existant ainsi qu'une partie avant projet pour le constructeur Renault, de septembre 2017 à fin septembre 2020.



Aujourd'hui je suis en recherche d'une nouvelle opportunité où je suis prêt développer mes compétences tout en apportant mon expérience et mon savoir faire.



Mes compétences :

Catia V5/V6

Bureau d'études

Automobile

Dessin industriel

Conception