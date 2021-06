Basile LEGROIN

Je suis un personnage fictif, issu de l'excellent roman intitulé "Manipulation" et je n'ai donc aucune existence réelle. Néanmoins cela ne m'a pas empêché d'obtenir près de 3000 contacts sur Viadéo, et tout autant sur Linkedin et sur Facebook.

J'ai aussi une messagerie, un compte Paypal et même un compte chez Amazon !

Comment peut-on devenir "ami" avec quelqu'un qui n'existe pas ?

Comment des chefs d'entreprises et des managers peuvent-ils souhaiter faire entrer un fantôme dans leurs réseaux professionnels?

Bref, je pense que tout ceci est lamentable, qu'internet n'est qu'une vaste comédie et surtout que le genre humain est devenu fou maintenant que le virtuel prime sur le réel...



