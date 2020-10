Le Commerce : un mot bien complexe par ses définitions et interprétations.

Ma vision du Commerce tel que forgée par mes différentes expériences et tel que je le vis actuellement est synonyme :

- de Partage (une bonne relation doit être gagnant-gagnant),

- d'Enrichissement quotidien des différentes rencontres et échanges,

- de Dépassement de soi par l'atteinte d'objectifs.



Mes compétences :

Vente

Déchets

Développement commercial

Recyclage

Environnement