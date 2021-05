Diplômé en Communication des Entreprises (BTS) en 2010, en Médias, Culture et Communication en 2011 (Licence) et en Rédaction Marketing Opérationnel en 2012 (Titre de la CCI).



Je suis actuellement en projet de reconversion professionnelle après 4 ans en tant que chargé de contrôle visuels externes chez Showroomprive.com à Roubaix.



Curieux et aimant apprendre je me considère comme ouvert d'esprit et sociable.