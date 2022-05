Sabrina MIRAILLÈS

Actuellement en master de communication en Belgique, je me spécialise dans la communication corporate des organisations. Mon projet est d'affiner mon expertise des synergies durables et de les développer en communication.



Du fait de mes diverses expériences dans les secteurs privés et publics et de récentes formations (Master européen MARPE - Public Relations and Lobbying in the EU institutions), je souhaite accompagner et soutenir des projets innovants, pertinents et créatifs pour une société plus durable.



Je crois profondément que le partage de compétences et d'initiatives durables locales doivent se voir offrir une puissante visibilité grâce à une communication efficace, créative, légitime et mesurable.



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Europe

Innovation

Lobbying

Originalité