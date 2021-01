Ginette DEBUYCK

A commencé à travailler en 1982 comme professeur de français en Louisiane suite à des études d’ Agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur en langues modernes néerlandais/anglais- option morale à l’Ecole Normale Charles Buls(1980 – 1982).Elle poursuit ses voyages et a travaillé ensuite au Zaïre ex RDC. Pendant 15 ans elle a assuré des intérims dans l’enseignement en Belgique comme professeur de langues et a terminé une Licence et l’Agrégation en Sciences de L'Education. Option Formation andragogique et Psychopédagogie à l’Université Catholique de Louvain. (1996 – 2000).

Dès 1996 elle Fonde et dirige l’asbl Médiations centre de Formation et de services de Médiation (www.mediationsasbl.be) et crée la première formation privée de médiateur généraliste. Depuis 1990, elle Travaille comme formateur d’adultes en pédagogie (motivation scolaire, brain gym, conduite des groupe, projet d’établissement, ...) et en gestion des conflits et médiation (Séminaire, Etudes de cas, Méthodologie et Techniques en médiation, formation relationnelle,…) pour l’asbl médiations et d’autres organismes et dans le cadre du diplôme de conseiller en médiation et du Post-Graduat en Médiation (Roux, Seraing). Elle donne des conférences en gestion des conflits et médiation, estime de soi et motivation, Brain Gym,.... En 2003 – 2004 elle fonde avec d’autres professionnels l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (U.B.M.P.) dont elle sera la présidente durant 4 ans.

Elle s’active dans la recherche : elle développe la médiation scolaire en Communauté Française de Belgique et forme les jeunes à la médiation par les pairs en CFB : Premier projet à Bruxelles via l’ IPSB- Cocof puis par le F.I.P.I : Médiations par les pairs : Athénée Emile Max, Schaerbeek et Institut Saint Joseph, Ixelles, Partenariat Infor-drogue et Centre Pierre Paulus, Saint Gilles et Athénée de Hannut et projets DAS, Ixelles, Bruxelles-centre entre 1997-2005. Elle Participe au premier Salon de l’éducation à Namur en 1997. En 2000 elle prépare et contribue aux Rencontres d’été « Médiation : démarches citoyennes » CUN DU LARZAC, France, publié. En 2002, le COLLOQUE organisé par LE GRAIN « La pédagogie émancipatrice aujourd’hui », St Vaast, Atelier « Estime de soi et motivation scolaire », publié. En 2001-2003, elle participe au projet de recherche européen, « la médiation sociale en Europe » (Socrates, Grundtvig II), avec le Portugal, la France, l’Italie. Colloque en mai 2003 à Sèvres, France.

Le 6 juin 2007, elle obtient l’agrément en tant que Médiateur Familial judiciaire auprès de la Commission Fédérale Médiation (CFM), Ministère de la Justice belge.

En 2008, elle devient la trésorière de l’asbl AMF (association des médiateurs familiaux).

En 2011, elle établit un partenariat avec le MFA Forum, UK, (www.mfa-forum.net) et Optimum Conseil à Casablanca (www.optimumconseil.ma) qui coordonne la Bureau International du Travail au profit du secteur Textile/Habillement marocain et anime les travaux du Comité paritaire Textile/Habillement marocain (CPTHM) composé des représentants du patronat, des syndicats et des pouvoirs publics pour les former à la médiation.

Elle prend le poste de Présidente de la Commission Fédérale de Médiation familale en septembre.



