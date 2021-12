Aurelien DERULLE

Plus de 17 ans dexpérience



La production, les méthodes et lindustrialisation sont les process complémentaires qui me permettent davoir une vision globale de mon activité, pour élaborer la vision stratégique avec le management de la production pour accompagner le changement. Je suis un acteur majeur sur la mise en œuvre des outils damélioration des performances industrielles, de linnovation constante en adéquation avec la gestion des investissements Projets. Je suis également le garant des coûts de revient et de la capacité de production de lusine avec comme lead la qualité produit pour le client et la culture du résultat.