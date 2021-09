Je m'appelle Aurélien Hamel et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'assistance informatique. Je suis quelqu'un de dynamique, consciencieux et sérieux qui aime découvrir de nouvelles choses.



Après une expérience de 5 ans en tant que graphiste Web indépendant, j'ai choisi de découvrir un autre métier qui reste, très proche de mon secteur d'activité principal et qui me permettra de mettre en application les connaissances que j'ai acquises pendant des années.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Microsoft Windows Server