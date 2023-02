Aurelien KNOCKAERT

Développeur Web spécialisé dans les sites communautaires et dans le développement "fait main et sur mesure", je suis également le créateur et webmestre des sites ci-dessous :



- APIE People, nouveau site communautaire pour personnes atypiques

https://www.apie-people.com



- Culture SF, site communautaire pour amateurs de science-fiction, fantastique et fantasy

http://www.culture-sf.com (site en cours de refonte)



- Traces d'Histoire

https://lille.tracesdhistoire.net



Mes compétences :

Développement web

Base de données

Ergonomie web

E-mailing

Référencement naturel

Intégration HTML / CSS