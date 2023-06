Aurélien LOGEAIS

Les compétences acquises :

- Gestion et valorisation d'un centre de profit : marketing, rentabilité, comptabilité

- Suivi d'un portefeuille clients, prospection, fidélisation

- Constitution et entretien de réseaux relationnels, prescription

- Détermination d'objectifs, formation et management d'équipe

- Pilotage de l'animation et du développement par des actions commerciales

- Prévention, accompagnement et traitement des risques

- Analyse et évaluation des besoins, proposition de solutions adaptées

- Elaboration de reporting, tableaux de bords



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Conseil commercial

Prévention des risques

Gestion des ressources humaines

Animation commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Management

Comptabilité

Marketing