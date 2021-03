Aurélien MARTIGNOLE

Actuellement en Irlande, je suis en poste de Responsable de campagne publicitaire pour Google DoubleClick (régie publicitaire en ligne de Google). Je suis en charge du suivi et de la gestion des campagnes publicitaires, incluant du support technique.

Avant cela j'ai travaillé chez LogMeIn (leader du cloud computing qui permet de relier les appareils entre eux).sur un poste multi-lingue pour à la fois gérer le support clients et le développement commercial.

j'étais en charge du développement de l'offre locative pour Airbnb au siège Européen de Dublin, leader mondial de l'hébergement entre particuliers, en pleine expansion. J'ai atteint 150% de mes objectifs de vente en 1 an. Dans le cadre de cette mission, j'ai été aussi sur le terrain pour organiser des réunions de présentation du site. Enfin je me suis chargé de la formation commerciale et technique de 2 nouvelles recrues.



Étant spécialisé en Communication avec une orientation web Marketing, j'ai été responsable de la Communication et des Relations Média de Cap Sciences Bordeaux (recherche, maitrise d’œuvre/conseil, musée, centre de congrès). J'ai organisé et coordonné la communication pour les grandes expositions thématiques la plus célèbre étant Lascaux 3: Dossiers de presse, événementiel, relations média (TF1, SudOuest, France Bleu,...), logistique et promotion (affichage Decaux et Clear Channel), site internet. Les retombées médiatiques ont été très importantes et nous avons eu 105 000 visiteurs uniques en 4 mois.



Sur Bordeaux, j'ai travaillé également pour la ville et la Métropole lors de plusieurs missions comme Community Manager du site www.bordeaux2030.fr sur les projets urbains de l'agglomération Bordelaise. Passionné d'architecture, j'ai créé un blog sur les projet urbains de Bordeaux: www.bordavenir.fr.



Plus de 3 ans en Irlande m'ont donné des compétences en Marketing web et en communication internet dans une équipe multiculturelle, notamment auprès de Google et d'Airbnb (mise en place du service clients, marketing produit,...). Après un passage sur Bordeaux et un tour du monde, je suis reparti depuis septembre 2014 sur Dublin en raison d'une opportunité intéressante à Airbnb.



Diplômé de l’ESC Toulouse en Marketing et commerce international, et étant trilingue (anglais et espagnol), je reste intéressé par les opportunités sur Bordeaux notamment en Marketing et en communication, ayant une bonne connaissance du Digitale et formé par Google et Airbnb notamment.



Si vous souhaitez un collaborateur expérimenté, ouvert et au parcours international, contactez-moi sur amartignole@yahoo.fr.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Dossiers de presse

Evénementiels et salons

Relations média

Customer Support

Google

Export

Marketing

Communication

Promotion

Web

Presse

Language support

Customer Relationship Management

WordPress

Symantec

Norton AntiVirus

Microsoft Office

Internet

Android

Contrôle à Distance de PC/ MAC

Economie collaborative (Tourisme)

Google Apps

Google for work

VPN (Réseaux Privés Virtuels)

SalesForce