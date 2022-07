Aurélien MARTINEAU

De formation supérieur en informatique , DEST Ingénierie des systèmes d'information et après un parcours réussi en tant que chef de projets, formateur et responsable pédagogique, j'ai lancé mon entreprise le 24 septembre 2013. Elle a pour but de proposer aux entreprises les services suivants :

- Audit et conseil au niveau du système d'information.

- Définition et déploiement de solutions informatiques adaptées en privilégiant les systèmes ouverts.

- Mise en place et coordination de formations autour des logiciels libres et de la programmation.