Aurélien MARTINELLI

J'ai commencé ma carrière professionnelle par du développement Web, pendant 7 ans.

Ma passion pour la musique et le monde du spectacle m'a peu à peu poussée à me former aux techniques d'éclairage mais aussi à la régie d’événements.



En 2014, je quitte l'informatique pour me lancer en tant qu'éclairagiste indépendant.



2015, nouvelle aventure, je prend le poste de régisseur général de l'Ampérage à Grenoble, salle de 350 personnes accueillant environ 150 spectacles par an toutes disciplines confondues (théâtre, concerts, soirées électro...)





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Régisseur

Gestion événementielle