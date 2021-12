Aurélien MARTINEZ

Bonjour, moi c'est Aurélien et je suis consultant BI.



Mon objectif dans la vie est de voir et comprendre le monde qui m'entoure. Coté professionnel, je vise le titre de maitre Jedi dans le domaine de la BI, coté sport, battre Barry Allen au 10 kilomètres et faire une course d'Hoverboard avec Marty. Les personnalités qui m’inspirent ? Elon Musk, Nelson Mandela et Bruce Wayne. Sinon en vrac j'aime la musique métal (surtout le progressif et le power), la pop-culture, la SF et les jeux vidéo (FPS, simulation auto et RPG) et je n'aime pas le "RAP"​ commercial, les produits Apple et les épinards. En tant qu'enfant du numérique, je reste à l'affut des nouvelles technologies et c'est bizarre mais je ne supporte pas quand quelque chose (matériel ou logiciel) ne fonctionne pas !



Hasta la vista baby, et bonne visite !



Mes compétences :

SQL

Base de données

QlikView

NPrinting

QVSource

Mario Kart

Qlik Sense

Javascript