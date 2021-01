Aurélien MONNEAU

Mon projet :



Exercer l’ensemble de mes compétences dans la gestion et l’organisation d’entreprise.



J’ai par ailleurs consolidé mes connaissances via une reprise d’étude en Systèmes d’Informations et Contrôle de Gestion.



De plus, je m’intéresse particulièrement à la mise en place de projet visant à développer l’entreprise et consolider ses bases tout en visant l’amélioration des performances de celle-ci.



Rejoignez-moi sur LinkedIn : www.linkedin.com/in/aurelien-monneau



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Organisation d'entreprise

Gestion administrative

Direction des systèmes d'information

Administration d'entreprises

Ingénierie de formation

Développement informatique

Gestion de la relation client

Gestion de la formation

Animation d'équipe

Management opérationnel

Analyse stratégique

Suivi commercial et administratif

Formation informatique

Système d'information

Animation de formations

Maintenance informatique

Informatique de gestion

Gestion budgétaire

Analyse des besoins

Gestion de projet

Conseil en organisation

Analyse fonctionnelle

Gestion des stocks

Organisation du travail