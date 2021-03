Aurélien NICOLE

--> Dirige une micro-entreprise d'ingénierie patrimoniale, historique et muséographique.



--> Totalise 3,5 ans d'expérience dans le domaine, au sein de structures de tailles et de renommées diverses.



--> Diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en Master Patrimoine et Musées, Gestion du Patrimoine Culturel (meilleur Master public 2017 en France pour le secteur).



--> Auditeur du 123e Cycle Jeunes, Institut des Hautes Études de Défense Nationale.





N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes ou propositions !





Mes compétences :

+ Patrimoine culturel

+ Muséographie / Muséologie

+ Histoire / Histoire de l'art / Archéologie

+ Beaux-arts / Photographie

+ Commissariat d'exposition

+ Gestion de projet

+ Organisation d'événements

+ Médiation culturelle / Conférence

+ Politique de défense nationale / Environnement des associations de sécurité civile

+ Gestion associative

+ Réseaux sociaux

+ Microsoft / Open / Libre Office

+ Inkscape / Gimp / Scribus / Trello / Slack

+ Secourisme