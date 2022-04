Clothilde DETOURNAY

Je suis actuellement chargée de clientèle et de promotion, au sein de l'Office de Tourisme et des Congrès de Lille. Je suis plus particulièrement missionnée sur la programmation et le suivi des visites guidées à destination du public individuel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conservation préventive

Recherche documentaire

Pédagogie

Conception-rédaction

Récolement

Guide

Accueil presse

Collectivités territoriales

Projets européens