Shane SHANE

Site internet de ma galerie: http://dibambagallery.wordpress.com/accueil



Peintre, dessinatrice, pastelliste, aquarelliste, céramiste, sculptrice.

Ma palette de talent est variée.Très tôt, je dessine, peints des aquarelles, acryliques et huiles et réalise des céramiques… pour moi et mon plaisir.

Je commence à exposer de retour d'Afrique noire où j'ai vécu quelques années.

Ce séjour en Afrique avec ses couleurs si particulières et ses références si éloignées de notre culture et de notre civilisation a nourri mon imaginaire et enrichi ma palette.

Puissance des couleurs et du trait.

Ma peinture saisit les spectateurs dès le premier regard et les entraine au plus profond d'eux-mêmes.

Des distinctions nationales et internationales ont honoré mon travail.



Mes compétences :

Collages

Création de colliers

Dessins informatiques

Acrylique

Expressionnisme

Impressionnisme

Arts de la Terre

Aquarelles

Pastels

Ecriture

Dessins