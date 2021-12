Aurélien OLEXA

Plus de 12 années d'expérience dans les domaines de la Qualité, de lHygiène, de la Sécurité et de l'Environnement.



Compétences :



- Encadrement de personnel pluridisciplinaire.

- Implantation et pilotage de processus dun Système de Management Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement - Développement Durable (Élaboration de la politique de management QHSE, Cartographie des processus, Gestion et suivi de plans dactions, Mise en place dindicateurs de pilotage, Animation et conduite de réunions)

- Maitrise des normes et référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000, QualiHLM, QualiBAIL

- Veille réglementaire au niveau Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement - Développement Durable et des bonnes pratiques professionnelles

- Travaille en collaboration avec lensemble des parties prenantes de l'entreprise

- Audits internes : Réalisation daudits internes QHSE

- Maîtrise des méthodes et outils damélioration: 8D, PDCA, arbres des causes, méthodes de résolution de problèmes QQOQCP, AMDEC, 5S, analyse environnementale, gestion des déchets, évaluation des risques

- Suivi des non-conformités et mise en place des actions correctives et préventives

- Communication et sensibilisation à lensemble du personnel



N'hésitez pas à me contacter :

- Courriel : aurelien_olexa@hotmail.fr