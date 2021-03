Aurélien RICHIER

En qualité de "pilote MAIA" sur le territoire de l'Oise Ouest, jassure l'animation et le suivi des travaux territoriaux engagés avec l'Agence Régional de Santé et le Conseil Départemental de l'Oise, le pilotage des instances de concertation, le développement du dispositif et l'encadrement de léquipe. Le tout, en lien avec les administrateurs et les institutions afin d'assurer la cohérence des actions menées sur le territoire.

Je travail actuellement sur la fusion de plusieurs dispositif de coordination dans le cadre de la création du "DAC oise Ouest", aussi bien en interne avec la mise en place organisationnelle et l'adaptation au changement des équipes, que au niveau Haut de France pour définir les contours de nos nouvelles missions.