Aurelien SEGUY

La société SERVINITY agréée par l'état et spécialisée dans les services à la personne vous propose les activités suivantes:



- Ménage/Repassage

- Garde d'enfant

- Bricolage

- Jardinage

- Gardiennage pendant les vacances

- Aide informatique



Nous intervenons sur Lyon, le val de Saône et les monts d'or.



N'hésitez pas à nous contactez si vous avez des besoins et si vous connaissez des personnes intéressés pour intégrer une société dynamique et en plein développement.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Marketing

Vente