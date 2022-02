Aurelien VALADE

Complètement investit dans une société de location et réparation de matériel tp au poste de tecnicien de nacelle, et chariots élévateurs recherche de panne lecture de schéma électrique basse tension cc. schema hydraulique. 80%de mon temps est du dépannage chez le client de l'amélioration et du paramétrage chariot élévateur et de la recherche de panne sur nacelle et engins Tp



Après avoir fait mes preuve on m'a donné l'opportunité d évoluer au sein de l'atelier au poste de responsable d'atelier, le management et la gestion d'équipe et le relationnel et un atout pour moi...





Habilité VGP

contrôle et vérification de toute engin de levage et de terrassement pour leur conformité au règlement des normes européennes.



Gestion et management équipe de 10 technicien.

Gestion des fournisseurs, commande de pièces, administratif, formations du personnel.

Contrôle qualité,



Après ce poste j'ai décidée de mettre mon expérience au service de nos clients



pour le compte de mon entreprise.



Mes compétences :

Bobinage

Bobinage génératrice

Bobinage moteurs asynchrones

Révision courant continu

Maintenance de tout types de matériel électrique

Recherche de panne bt

Formation manitou 2150 p+

Habilitation électrique h0 b0

Formation vérification général périodiques

Formation grue maeda lectures schéma hydraulique é

Management équipe de 10 technicien

Planification

Gestion des fournisseurs

Formation du personnel