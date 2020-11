Aurelle KMIEC

Diplômée d'une licence en gestion des ressources humaines, mes diverses expériences m'ont permis de me conforter dans mon désir de travailler sur un poste polyvalent.



Motivée et persévérante, je m'adapte aisément à un nouvel environnement, ainsi qu'à de nouvelles méthodes de travail. Je suis prête à vous apporter mes connaissances et, si besoin, à mettre en place de nouveaux outils de travail.



Mes compétences :

Ressources humaines