Aurore AURORE BREMOND (BREMOND)

J’ai une bonne acquisition de la gestion des salariés: notion des contrats de travail, sanctions disciplinaires, inaptitude, gestion des absences.



J'effectue de l’accueil client, réponse téléphonique- Gestion des devis contrats et le suivi qualité.



Je sais mener des actions de développement auprès des prescripteurs et partenaires.



Je possède une bonne expression orale et écrite et des qualités telles que la discrétion, la confidentialité et de la diplomatie. Ma bonne gestion des conflits me permet de sortir de crise ou de négocier dans des situations délicates.



Je maîtrise Aplogic et Médycis pour la gestion des plannings



Ma capacité d’adaptation me permettra de répondre au plus près à vos attentes.



Disponible et mobile, je me tiens à votre disposition pour tout entretien.



Mes compétences :

Maitrise d'Apologic

Maitrise de Médycis