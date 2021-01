Aurore BOUCLY-LESAGE

-----------------------------------------------------------------



Docteur ès Lettres, diplômée en Ingénierie de Communication Industrielle et Technologique (MASTER 2 DICIT) de l'UTC (Compiègne),

entre gestion de projet, qualité, j'ai approfondi le maniement de logiciels informatiques orientés Rédaction-Conception-Projet.



Contenu : Photoshop,Indesign,Illustrator,Dreamweaver,Framemaker,Visio,Lotus Notes,FSPro (Imap), GED, Dématérialisation, Microsoft Project...



L'heuristique : une passion à partager.

Je m'intéresse à l'organisation, la transmission et à l'optimisation de l'information.

J'ai décidé d'affiner mon orientation professionnelle en utilisant mes acquis précédents comme un tremplin.

Avec la formation Dicit de l'UTC, j'ai donné à mon cursus professionnel le pendant "TICE" qui lui manquait.

Au fil de mon expérience, j’ai également développé des compétences en formations adultes et mises en place de projets éducatifs.

Mes aptitudes d’interface et de coordinatrice entre différents interlocuteurs ont favorisé la réussite des différentes missions confiées.

J'ai effectué mon stage UTC dans une entreprise leader dans le marché du progiciel, volonté personnelle de connaître le contexte dans lequel évoluent ou évolueront la plupart des personnes que je forme ou auxquelles j'enseigne.

Un goût prononcé pour la nouveauté, un réel sens du contact, me donnent envie d’aller toujours plus loin et d'aboutir dans ce que j'entreprends.



Je continue mon chemin, et peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de croiser le vôtre.



Mes compétences :

Mind mapping