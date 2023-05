Aurore BRENNETOT

Correctrice certifiée, je me suis formée à lEMI (École des métiers de linformation). Cette formation ma permis dacquérir un niveau supérieur en orthographe et grammaire, ainsi quen typographie et de perfectionner ma méthode de correction.



Passionnée par la langue française et la littérature, mon activité me permet dallier passion et travail.

Jexerce ce métier depuis 4 ans en freelance.

Je travaille régulièrement avec des écrivains, mais aussi des professionnels de la communication et de la traduction.



Aussi mes connaissances en informatique moffrent la possibilité de travailler sur des logiciels comme Word, Adobe Acrobat ou encore Open office.

Je peux également corriger sur support papier en utilisant les signes de correction.