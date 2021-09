Je souhaite intégrer une entreprise afin de participer à sa gestion administrative et financière. Je m'adapte rapidement à un nouvel environnement et j'aime apprendre de nouvelles tâches. Je suis rigoureuse et autonome dans mes missions.



Mes compétences :

Relationnel

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Planification

Analyse financière



Outils maitrisés:

Word

Excel

PowerPoint

SAP