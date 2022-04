Carine LEBREUILLY

Actuellement en poste chez Bpifrance comme Analyste Crédit Entreprises, mes missions : étudier les demandes de financement, analyse financière des entreprises, analyse sur la faisabilité financière et économique d'un projet et d'une demande de financement.



Appui quotidien des chargés d'affaires entreprises : RDV, gestion de la relation client



Forte de plusieurs expériences dans le domaine bancaire et principalement sur le marché des professionnels et des entreprises, j'apprécie tout particulièrement la relation clientèle et l'esprit d'équipe véritable valeur ajoutée au secteur bancaire.



Mes compétences :

Relation client

Analyse financière

Esprit d'équipe

Banque

Risque de crédit