Aurore DONNAT

Issue d’une formation design produit spécialisée en alimentaire, j’ai souhaité m’orienter vers la technique et l’expertise en milieu agricole et agroalimentaire à travers le métier d'assistante qualité fruits et légumes.



Compétente dans la gestion autonome de projets comme dans le travail en équipe, je suis toujours à la recherche de nouveaux savoirs-faire à partager.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Recherches créatives

Communication visuelle

Recherches et créations

Photographie culinaire

Recettes de cuisine

Food design

Workshop

Veille

Cuisine

Création

Communication

Alimentaire

Gastronomie

Photographie

Innovation

Design

Analyse

Direction de projet

Analyse des besoins

Contrôle qualité