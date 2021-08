Aurore MICHON (BRILLET)

Depuis août 2018, je dirige ma propre agence de travail temporaire et de recrutement aquila RH Nantes Est. J'ai décidé de mettre mon expertise et mes valeurs au service de mes clients en étant indépendante après presque 10 ans de métier dans les groupes nationaux. Faites confiance à mon équipe et à moi-même, travaillons ensemble !



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil aux entreprises

Gestion des intérimaires

Recrutement

Relationnel

Gestion du personnel

Formation professionnelle

Gestion des compétences

Photographie