Aurore MONTAGNE (BAUER)

Rueil Malmaison

2008 - 2012

Contrôleur de gestion BU LifeSpace Business

Business Unit chargé de R&D avec un effectif de 738 personnes répartis dans 15 pays, et doté d'unbudget de 86 M€ pour les couts SFC



Elaboration et pilotage du budget,

Supervision des clôtures comptables (Couts SFC recfacturés à la BU,couts d'industrialisation, couts de business development...)

En charge du reporting Cash out par département

En charge du reporting headcount

En charge du reporting P&L (OG sales, Gross margin, SFC, EBITA)pour le business LifeSpace

Suivi de la capitalisation des projets

Administration des outils destinés à la mesure de la performance (cubes ESSBASE)

Mise en place doutils de reporting SFC, couts par fonctions, headcount

Reponsable de projets : Spécifications, test, déploiement doutils et conduite aux changements



Outils: HFM, Essbase, SAP, Word, Excel, Power Point