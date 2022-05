Aurore MOREL (DESBONNET)

Suite à mes diverses expériences, je mets à votre disposition, mes compétences de

gestion du personnel, de recrutement, ma rigueur dans la gestion administrative, mon relationnel client, mon enthousiasme, ma créativité.



Savoir-Faire & Compétences



Gestion Administrative d'un Centre de Profit

Management d'équipe : Commerciaux, Chargé(-e(s) de Recrutement, Stagiaires

Gestion du planning des ingénieurs techniques pour l'intégration de la solution choisie.

Élaboration des contrats de mise à disposition clients et de travail pour les intérimaires

Saisie et gestion de la paie (30 à 120 paies suivant les mois)

Facturation

Déclaration du personnel de manière automatisée

Suivi des Visites Médicales

Suivi des Tableaux de bord

Gestion et suivi des Marges, présentation des Reportings

Conduite des entretiens de Recrutement du personnel tertiaire, cadre, ainsi que du personnel de production et de magasin/commerce pour nos clients

Mise en ligne des offres demplois

Recherche active des profils

Intégration des candidats

Gestion de la totalité des actions Marketing de la société : organisation de séminaires destinés aux clients et prospects, séminaires techniques suivi de 1/2 journées ou journées loisirs

Définition des besoins du client / Visite de site

Gestion et Développement commercial

Gestion des processus de vente, la prospection, les rendez-vous client et prospect, la détection de projet, la cotation, la négociation jusquà la finalisation

Participation à des Webex avec les éditeurs, veille technique

Relationnel clients

Maîtrise du pack office, du logiciel Anaël TT, Internet, curiosité informatique me permettant dêtre à laise dans de nouveaux environnements, et logiciels.

Suivi de formations mensuelles dans le cadre de GERME (Groupe dEntraînement et de Réflexion au Management des Entreprises), pendant 4 annéesArray

Mises en situation et jeux de rôles

Formations dispensées par des professionnels des thèmes abordés